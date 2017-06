Archos innove avec un smartphone low cost à écran bord à bord

Nouveau venu dans le catalogue du constructeur français Archos, le Sense 55S. Un smartphone vendu 169 euros (le communiqué évoque un tarif de 149 euros). Lequel offre une caractéristique inédite pour un terminal mobile proposé à un tel prix : son écran.

La dalle est en effet un modèle IPS d’une diagonale de 5,5 pouces et d’une résolution de 1920 x 1080 points. Elle couvre plus de 78 % de la surface du smartphone en se montrant bord à bord sur les côtés et en haut de l’appareil. Autre bon point, la présence d’une solide batterie de 3000 mAh.

Le reste de la fiche technique du Sense 55S se veut plus classique, avec un SoC ARM MediaTek quadricœur, un modem 4G, 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage. Autres caractéristiques, des capteurs photo avant et arrière de 8 mégapixels et un lecteur d’empreintes digitales. Le tout fonctionne sous Android 7.0.

De nouveaux smartphones pour juillet et août

Archos devrait également livrer d’autres smartphones cet été : le Sense 50X, une solution 5 pouces Full HD durcie 3/32 Go, proposée à 229 euros ; le milieu de gamme premium Diamond Gamma (199 euros, Qualcomm, 5,5 pouces, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage) ; le haut de gamme Diamond Alpha (349 euros, Qualcomm Snapdragon 652, 5,5 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et double capteur arrière). Ce dernier profitera d’une réduction de 50 euros, ramenant ainsi son prix à 299 euros.

