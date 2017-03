Google marche sur les traces de Facebook Live et Periscope avec une nouvelle offre à la croisée entre réseau social et vidéo. Uptime est une application mobile dédiée aux iPhone d’Apple et proposée par Area 120, un incubateur signé Google.

Le ton est donné sur la page de l’application : c’est fun, c’est jeune, c’est lolcats à tous les étages. Sans commentaires donc. La fonctionnalité principale de cette offre réside dans la possibilité de regarder des vidéos avec d’autres personnes. Les commentaires des utilisateurs apparaissent directement pendant la lecture… sur la vidéo.

Il est également possible de partager des vidéos, ou de découvrir celles d’autres utilisateurs. La mise en relation entre personnes n’est pas encore très poussée, mais pourrait évoluer par la suite. Il est probable également que l’application soit déclinée ultérieurement en version Android.

Un dérivé des chats en live de YouTube ?

Google n’a jusqu’alors pas été très chanceux avec ses solutions sociales. En s’appuyant sur YouTube, Area 120 est plutôt malin.

Le site de vidéos de Google se transforme en effet rapidement en réseau social. Que ce soit au travers des commentaires, ou des chats accompagnant les émissions transmises en live. Chats tournant en général autour d’un seul sujet : comment en devenir un des administrateurs (sic).

