Le gouvernement sud-coréen est empêtré depuis des mois dans des affaires de corruption massive. Un scandale éclaboussant de nombreux secteurs et entreprises. Y compris Samsung, omniprésent dans le pays.

Jay Y. Lee vient ainsi d’être arrêté par la police, pour des présomptions de corruption. En lien avec le gouvernement de Park Guen-hye. Des versements de pots-de-vin en vue de décrocher des contrats publics auraient motivé cette arrestation. La famille Lee, qui tient les rênes de Samsung d’une main de fer, est directement menacée, alors que l’activité de la firme semble aujourd’hui figée par la nouvelle.

Fils du président du groupe, Jay Y. Lee, 48 ans, est considéré comme le patron de fait de Samsung, son père étant dans l’incapacité de diriger la société depuis son attaque cardiaque de 2014.

Mauvaise affaire pour Samsung Electronics

Ce scandale devrait entacher l’image de marque de Samsung. En particulier à l’international. C’est donc Samsung Electronics qui devrait principalement en faire les frais. Une mauvaise nouvelle pour cette branche du groupe, connue du public pour ses équipements électroniques et ses terminaux mobiles, smartphones et tablettes.

Les fonds d’investissement américains, qui militaient en faveur d’une séparation de Samsung Electronics du reste du groupe (et de l’éviction de la famille Lee), risquent de s’engouffrer dans la brèche. Il faut donc s’attendre à une nouvelle charge de leur part. Et à une oreille de plus en plus attentive du côté du conseil d’administration de la société coréenne.

