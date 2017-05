Asus dégaine un portable convertible ultrafin, le ZenBook Flip S

Asus profite du Computex 2017 de Taipei pour lever le voile sur ses nouvelles gammes d’ordinateurs portables. Dont le ZenBook Flip S. Une offre 13,3 pouces convertible en tablette, via un retournement du clavier derrière l’écran.

Particularité de cette machine, c’est la plus fine de son segment de marché, avec seulement 1,09 cm d’épaisseur et un poids de 1,1 kg. Des caractéristiques très proches de celles d’une tablette qui adopterait un écran d’une diagonale équivalente.

L’Asus ZenBook Flip S est attendu pour septembre à un prix de base de 1099 dollars.

Une machine de haut de gamme

Le ZenBook Flip S adopte des puces Intel « Kaby Lake » 2 cœurs / 4 threads, avec deux options évoquées : Core i5-7200U (2,5 GHz, 3,1 GHz en mode turbo) et Core i7-7500U (2,7 GHz, 3,5 GHz en mode turbo).

Côté mémoire, nous trouvons 8 Go ou 16 Go de RAM et de 256 à 1 To de SSD NVMe, suivant les modèles. De quoi assurer des performances plus que correctes. L’écran est un modèle tactile de 13,3 pouces Full HD ou 4K, 100 % sRGB et avec protection Gorilla Glass. Du solide donc. La connectique se compose de deux ports USB Type-C.

La batterie devrait permettre d’assurer un maximum de 11,5 heures d’autonomie. Asus promet une charge à 60 % en seulement 49 minutes. Le tout fonctionne sous Windows 10.

