Atos rejoint l’indice CAC 40 de la Bourse de Paris

Bonne nouvelle pour la SSII européenne Atos, qui fera prochainement partie du CAC 40, l’indice phare de la Bourse de Paris. Une annonce confirmée par NYSE Euronext et qui sera effective à compter du 20 mars 2017.

« L’intégration d’Atos dans le CAC 40 reflète la forte performance et les profonds changements opérés par le groupe au cours des dernières années sous la présidence de Thierry Breton et traduit également la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement du Groupe, reposant sur son offre unique de transformation numérique, explique la société dans un communiqué. Cette décision reflète l’évolution positive du titre Atos en matière de capitalisation boursière et de volume d’échanges, et permettra d’améliorer encore la visibilité ainsi que la liquidité du titre. »

Une action solide à la Bourse de Paris

Cette annonce a été plutôt bien accueillie par les investisseurs. L’action a ainsi monté de 1,36 % jeudi dernier, à 112,20 euros. Elle est toutefois retombée légèrement vendredi, à 118,85 euros ; soit -0,31 %. La capitalisation boursière de la société se fixe à 11,73 milliards d’euros.

Les avis des analystes sont globalement orientés à l’achat. L’objectif de cours à 3 mois se fixe à 114,50 euros. Soit encore de belles séances à venir à la Bourse de Paris pour le titre Atos. En particulier aux alentours du 20 mars.

Crédit photo : © Atos