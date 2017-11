AT&T lance un projet Open Source d’intelligence artificielle

L’opérateur AT&T s’est rapproché de Tech Mahindra et de la Fondation Linux pour créer Acumos, une plate-forme d’intelligence artificielle.

AT&T ambitionne de rendre l’intelligence artificielle (IA) « accessible à tous ». Pour ce faire, l’opérateur télécoms américain s’est rapproché du groupe indien de conseil Tech Mahindra. Avec un objectif : créer une plateforme Open Source – Acumos – d’IA.

Le projet est hébergé par la Fondation Linux (code source et framework). Cette plateforme/place de marché vise à faciliter le développement, l’utilisation et le partage d’applications d’apprentissage automatique (Machine Learning). En permettant l’édition, l’intégration et le déploiement de microservices d’IA, explique AT&T dans un communiqué.

Les partenaires travaillent ainsi « à la création d’un standard industriel permettant de rendre les applications et les modèles d’IA facilement réutilisables et accessibles à tout développeur ». Pour la mise en réseau et l’analyse vidéo, par exemple, précise l’opérateur.

Le sélection (curation) de contenus, les véhicules autonomes, les drones, la réalité virtuelle et augmentée sont d’autres domaines qui intéressent les initiateurs d’Acumos.

Démocratiser l’IA

Dévoilé lundi 30 octobre, le projet Acumos sera inauguré début 2018, parallèlement à la disponibilité du code source. La gouvernance du projet est en cours de définition.

« Notre but en ‘ouvrant’ la plateforme Acumos est de rendre la création et le déploiement d’applications d’IA aussi faciles que la création d’un site Web », a déclaré Mazin Gilbert, vice-président en charge des technologies de pointe chez AT&T Labs.

L’opérateur, impliqué dans d’autres projets Open Source, dont OpenStack et Open Networking Automation Platform (ONAP), invite d’autres entreprises à soutenir Acumos.

Lire également :

L’intelligence artificielle au top des tendances technos de Gartner

Intelligence artificielle: trois secteurs d’activité à la pointe des investissements

crédit photo © Waffals