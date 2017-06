Une nouvelle attaque d’envergure de ransomware est en cours. Voir à ce propos notre précédent article « Le ransomware GoldenEye infecte plusieurs entreprises, dont Saint-Gobain ». Le mode opératoire de cette attaque est maintenant devenu classique : les PC infectés voient leurs données chiffrées. Pour y accéder à nouveau, il faudra payer une rançon. Ici de 300 dollars.

La diffusion de ce malware sur le réseau interne de l’entreprise est – encore une fois – facilitée par l’exploitation d’une faille de Windows. La même que celle employée par le ransomware WannaCry. Un porte-parole de Microsoft a confirmé à l’AFP que « le rançongiciel utilise plusieurs techniques pour se propager, y compris celle qui a été traitée par une mise à jour de sécurité déjà diffusée pour tous les systèmes, de Windows XP à Windows 10, appelée MS17-010 ».

Les DSI sous pression

Si Microsoft promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les machines Windows, il ne peut en aucun cas pousser les utilisateurs à appliquer un correctif qu’ils ont volontairement ignoré.

La pression va donc encore une fois s’accentuer sur les DSI. Ces dernières doivent à la fois répondre à la problématique d’applications mal conçues, n’aimant pas les correctifs système, et à la demande d’une plus grande connectivité à la Toile du SI de l’entreprise. Deux impératifs visiblement de plus en plus incompatibles.

À lire aussi :

Un expert en sécurité français trouve une parade à WannaCry… sous XP

Le mode headless de Chrome et Firefox : nouveau souci de sécurité ?

Une faille zero day repérée dans l’antivirus de Microsoft

Crédit photo : © AlexSkopje – Shutterstock