Autonomie des laptops : les mensonges des industriels démontrés par une étude

A l’instar des volumes de consommation d’essence et d’émanation de CO 2 des voitures, l’autonomie des laptop atteint rarement les belles promesses affichées par le constructeur. Mais, comme dans le secteur automobile, les différences sont plus ou moins importantes, selon les fabricants de PC. Avec, parfois, des affirmations bien proches de la publicité mensongère. Ennuyeux quand l’autonomie s’inscrit potentiellement comme un des principaux critères de choix d’un modèle d’ordinateur portable.

Le magazine Which? en a fait l’inquiétant constat. Cet équivalent britannique à l’UFC Que Choisir a testé les batteries de 67 portables pour constater d’énormes différences entre les caractéristiques annoncées par les fabricants et la réalité. « Non pas en minutes, mais en heures, avance le média qui s’est fait une spécialité de passer au peigne fin les produits de grande consommation. Les fabricants d’ordinateurs portables les plus optimistes surpassent leur autonomie de 50% ou plus, ce qui vous oblige à chercher le câble d’alimentation deux fois plus souvent que prévu. »

Tous des menteurs ?

Quasiment tous les principaux constructeurs du marché sont concernés. La palme de la plus grande différence constatée entre usage réel et théorie revenant probablement à Lenovo. La batterie de son modèle Yoga 510 a tenu 2h06 quand le constructeur indique 5h. Acer (2h56 contre 6h pour le E15), Dell (3h58 contre 7h pour l’Inspiron 15 5000) ou encore HP (4h25 contre 9h pour le Pavilion 14-al115na) font à peine mieux.

Comment Which? a-t-il effectué ses tests pour constater de si grandes différences ? En simulant des usages les plus courants possibles comme la navigation sur le web en Wifi, le visionnage d’un film, l’usage de logiciels bureautiques, etc. Des tests réalisés à trois reprises sur chacun des modèles en effectuant une seule tâche (par exemple le visionnage d’un film) jusqu’à ce que le laptop s’éteigne une fois la batterie vidée. Le magazine a ensuite réalisé la moyenne de ces trois séries de tests pour calculer son résultat.

Apple : le bon élève

On pourrait penser que Which? a volontairement tiré sur la corde. Mais comment expliquer alors que, contrairement à tous les PC des autres fabricants, Apple s’avère le seul à fournir des appareils dont l’autonomie s’accorde à celle annoncée sur le papier ? Voire la dépasse. Le MacBook testé par Which? a tourné pendant 10h15. Soit 15 minutes de plus qu’indiqué sur la brochure (ce qui est loin d’être le cas des iPhone). D’ailleurs, Asus se distingue aussi en affichant une moins grande différence que ses homologues proposant des machines Windows. Dans son communiqué, Which? indique avoir obtenu une autonomie de 6h53 contre 10h12 annoncé.

Le magazine britannique a demandé aux constructeurs comment ils expliquaient de telles différences entre les mesures réalisées et les caractéristiques théoriques de leurs batteries. Pas un n’a reconnu exagérer ses chiffres préférant expliquer ces différences par la difficulté à définir un usage type sur lequel s’appuyer pour évaluer l’autonomie du chargeur. « C’est semblable à la façon dont différentes personnes conduisant la même voiture obtiendront une consommation d’essence différente selon leur conduite », a répondu Dell par analogie avec le secteur automobile… qui pourra à son tour citer l’industrie des laptop pour expliquer les différences de consommation réelle par rapport à celles mesurées sur piste.

