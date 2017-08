Avec Cycle Computing, Microsoft pousse le HPC as a service dans Azure

Avec l’acquisition de l’éditeur de solutions logicielles Cycling Computing, Microsoft monte sur le créneau du calcul haute performance (HPC) en environnement cloud. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Créé en 2005 par Rob Futrick et Jason Stowe et localisé dans l’Etat du Connecticut, Cycling Computing fournit des logiciels d’orchestration des ressources IT et de stockage en environnement cloud en cas de recours massif à des CPU et des GPU.

Microsoft précise la portée de cette acquisition au gré d’un billet de blog.

« Qu’il s’agisse de trouver un remède contre le cancer, de rendre les véhicules plus sûrs ou bien de parvenir à la réalisation des promesses liées à l’intelligence artificielle, les problèmes complexes d’aujourd’hui nécessitent la possibilité d’exploiter des ressources massives de puissance informatique », évoque Jason Zander, Vice-Président en charge de Microsoft Azure.

« Pendant trop longtemps, le HPC n’a été accessible qu’aux grandes organisations. Au sein de Microsoft, nous croyons que l’accès aux capacités de HPC dans le cloud a le pouvoir de transformer de nombreuses entreprises et sera à l’avant-garde de l’expérimentation et de l’innovation dans les décennies à venir. Jusqu’à présent, nous avons réalisé des investissements importants dans nos infrastructures, nos services et notre écosystème partenaire pour concrétiser cette vision. »

Démocratiser le calcul haute performance

Avec Cycle Computing, la firme dirigée par Satya Nadella entend ainsi « démocratiser » l’accès aux calculs haute performance.

Pour l’heure, si l’on se fie au site Web de Cycle Computing, les technologies de l’éditeur sont compatibles avec Microsoft Azure mais aussi Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud, précise ITespresso.

Cycle Computing dispose de clients dans des secteurs comme l’industrie, l’assurance-vie, la pharmacie, les biotechnologies, les médias, le divertissement, les services financiers mais aussi des start-up et des agences gouvernementales.

Dans sa contribution de blog, Cycle Computing se félicite de cette opportunité qui lui est offerte : « Nous sommes impatients de combiner la technologie CycleCloud pour la gestion des charges de travail de calcul et de données en environnements Linux et Windows, avec la feuille de route de l’infrastructure Big Compute de Microsoft Azure de portée mondiale. »

Microsoft estime que cette opération de croissance externe permettra de consolider son offre Azure pour des besoins de ressources en intelligence artificielle mais aussi son développement international.

La semaine dernière, Microsoft annonçait la création de deux nouveaux datacenters en Australie. La firme de Redmond en exploite 42 dans le monde au nom de l’essor d’Azure, selon Silicon.co.uk.

A lire aussi :

Résultats : l’activité Cloud Azure double chez Microsoft

Microsoft lance son Cloud privé Azure Stack