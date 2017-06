Avec Meetup, Logitech s’attaque à la visio en salle de réunion

Le marché de la visioconférence au sein des entreprises évolue à un moment où les solutions collaboratives (Teams, Slack, Office365) se développent. Logitech ne veut pas rater le coche et à, depuis quelques années, accompagné ce mouvement à travers différents produits. Aujourd’hui, le constructeur vise le marché des salles de réunion, « qui représente entre 30 et 50 millions de petites salles de réunions », constate Stéphane Delorenzi, directeur du portefeuille stratégie chez Logitech.

Pour adresser cette cible, le fabricant lance Meetup, une solution prête à l’emploi et facile à déployer. Elle se compose d’une caméra grand angle capable de capter à 120°. « L’expérience montre que les solutions de visio traditionnelles ne permettent pas de voir toutes les personnes dans une salle, il fallait donc une solution capable d’englober l’ensemble des intervenants sans avoir une image écrasée », assure le responsable. La caméra est en full HD et elle est équipée d’un zoom x5. On notera qu’elle est compatible avec la 4K à condition d’avoir un flux ad hoc.

Qualité sonore et facilité d’installation

Autre point sur lequel Meetup a fait des efforts, la captation du son. Dans une salle de réunion, les intervenants peuvent être loin du micro. Logitech assure une bonne qualité sonore jusqu’à 2,5 m en captation faciale grâce à 3 microphones à isolation phonique et au haut-parleur optimisé. Pour les salles plus importantes, la société propose en option un micro à poser sur la table de réunion.

L’installation de Meetup est simple. La personne organisant la réunion a simplement besoin de brancher son PC (là où tourne l’application de collaboration) à l’écran avec un port USB et un câble HDMI. Un autre scénario est possible indique Stéphane Delorenzi. « Dans la salle de réunion, il peut y avoir un PC dédié de type NUC d’Intel avec des applications, comme Skype par exemple. Dans ce cas-là, plus besoin d’amener son propre PC ». L’offre est compatible avec plusieurs services de collaboration, Skype for business, les suites Cisco, ainsi que les solutions BlueJeans, BroadSoft, Vidyo et Zoom.

Meetup est d’ores et déjà disponible au prix de 1099 euros.

A lire aussi :

Logitech renforce son offre visioconférence aux entreprises

LifeSize pousse la visioconférence dans les petites salles