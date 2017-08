AWS adoube Kubernetes en adhérant à la Cloud Native Computing Foundation

AWS a rendu les armes face à Kubernetes, en l’adoubant comme standard dans la gestion des conteneurs. Le roi du Cloud public a annoncé avoir rejoint la Cloud Native Computing Foundation en tant que membre platine soit le plus haut niveau de partenariat. Pour mémoire, cette structure a été créée par Google, épaulé par la Fondation Linux, en juillet 2015 et comprend beaucoup de membres : AT&T, Box, Cisco, Cloud Foundry Foundation, CoreOS, Cycle Computing, Docker, eBay, Goldman Sachs, Google, Huawei, IBM, Intel, Joyent, Kismatic, Mesosphere, Microsoft, Red Hat, Twitter, Univa, VMware et Weaveworks. La CNCF a pour vocation de s’assurer de la bonne exécution des applications dans des environnements Cloud. En mars dernier, Docker avait confié le runtime de Docker Engine à la fondation pour éviter la création d’un fork.

Les clients d’AWS utilisent souvent Kubernetes pour gérer les conteneurs, de sorte qu’Amazon est devenu le principal hébergeur des déploiements Kubernetes. Au sein de la CNCF, la firme américaine devrait participer activement à développer les projets Open Source. Elle a déjà apporté son expertise au runtime containerd. Dans un communiqué, la fondation explique qu’ « AWS prévoit de jouer un rôle actif dans la communauté cloud native, en contribuant à Kubernetes et à d’autres technologies comme containerd, CNI et linkerd ». Il est à noter également qu’Adrian Cockcroft, vice-président de la stratégie architecture Cloud chez AWS, rejoindra le conseil d’administration de CNCF. Des rumeurs prêtent à AWS la volonté de lancer prochainement sa propre solution de gestion des conteneurs basée sur Kubernetes.

A lire aussi :

AWS Summit : Les DSI deviennent les Mister Q du Cloud

Après le rachat de Whole Foods, Walmart interdit AWS aux devs

crédit photo © Egorov Artem – shutterstock