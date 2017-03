AWS se renforce dans les médias avec Thinkbox

Après la guerre des prix ou la course aux grosses instances, les fournisseurs de Cloud étendent et spécialisent leur portefeuille. Ainsi, AWS vient de mettre la main sur Thinkbox, spécialisé dans les services aux médias.

Créé en 2010, cette start-up a des bureaux à Winnipeg et Los Angeles. Elle dispose d’une trentaine d’employés. Les services proposés par Thinkbox sont multiples : un système de gestion de rendu (Deadline), de cache géométrique (XMesh) et des systèmes de particules (Frost), ainsi que d’autres services de rendu comme sa ligne « Krakatoa ». Ces solutions sont disponibles à la fois sur site ou en mode Cloud. La firme dispose d’une base client bien installée et comprenant notamment Burrows, DK Studios, Luma Pictures, Milk VFX et Pixomondo.

Une diversification en marche

Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été rendues publiques. Le fondateur et dirigeant de Thinkbox, Christopher Bond, a indiqué sur le site que « nous sommes ravis d’annoncer que nous avons été acquis par Amazon. Nous rejoignons la famille des Amazon Web Services et nous sommes excités à l’idée de travailler ensemble pour proposer des offres intéressantes à nos clients ». Et d’ajouter que « le support des services est assuré on premise et dans le Cloud ».

Cette acquisition s’inscrit donc dans une démarche de diversification des offres sur la plateforme de Cloud public d’AWS. Ce dernier a réalisé quelques acquisitions comme Harvest.ai (dans la sécurité), ou Biba (expert dans la vidéoconférence) qui a inspiré le lancement du service Chime. On peut également citer le rachat d’Elemental Technologies sur le codage vidéo et le transcodage pour la diffusion de contenus sur plusieurs écrans.

