Baidu et KFC proposent des menus à la tête du client

On savait que les automates prenaient le pouvoir dans les enseignes de restauration rapide. Ils vont en plus vous suggérer des menus en fonction de votre âge et de votre sexe. C’est une expérience menée en Chine à l’initiative de Baidu, moteur de recherche chinois et KFC, célèbre chaîne américaine spécialisée dans le poulet.

Les deux partenaires viennent d’ouvrir un restaurant « intelligent » à Pékin où les automates sont équipés d’une technologie de reconnaissance faciale. Cette dernière a été développée par Baidu et se propose de déterminer l’âge et le sexe, ainsi que l’humeur de la personne. En fonction de ces éléments, l’automate peut alors suggérer des menus qui plaisent à cette population. Ainsi, un jeune homme de 20 ans sera plus enclin à manger « un hambuger avec du poulet croustillant, des ailes de poulet rôties et un coca pour le déjeuner ». A une dame d’une cinquantaine d’années, il sera recommandé « un porridge et du lait de soja pour le petit déjeuner », souligne un communiqué de presse délivré par les deux protagonistes.

Ils rappellent qu’il ne s’agit que de suggestions et le consommateur est libre de refuser ces recommandations. L’automate gardera en mémoire les choix du client (et accessoirement la photo) et pourra adapter ses conseils lors d’une prochaine venue. Ce n’est pas la première fois que Baidu et KFC collaborent sur le développement de technologie au sein des restaurants de la chaîne américaine. Un restaurant basé à Shanghai avait hébergé un robot capable de prendre les commandes en utilisant le langage naturel. Petit à petit, l’automatisation et l’intelligence artificielle s’installent dans le quotidien de la relation client.

