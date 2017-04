L’assistant Bixby de Samsung est frappé d’une extinction de voix

Il devait faire ses débuts sur les Galaxy S8 et S8+ de Samsung. Qui ? L’assistant vocal de nouvelle génération de la firme coréenne, Bixby, qui promettait d’enterrer Siri et Cortana, avec plus d’intelligence dans son fonctionnement et ses réponses. Mauvaise nouvelle, Bixby jouera un remake de « The Artist », puisqu’il restera muet comme une carpe.

Du moins en anglais. Bixby est en effet loin de se montrer polyglotte. Ainsi ses fonctions vocales ne supportent pour le moment que le coréen. L’assistant n’aurait donc pas fini ses classes d’anglais. Sans parler de l’espagnol, voire du français, qui répondent eux aussi aux abonnés absents.

Le support du français proposé au cours du printemps ?

Les fonctions d’assistance de Bixby seront – dans une version limitée à quelques applications clés – bel et bien proposées avec les Galaxy S8 et S8+ de Samsung. Bixby Voice ne devrait toutefois pas être accessible dans l’Hexagone avant plusieurs semaines. Ni sur le sol américain donc.

Samsung promet toutefois qu’une mise à jour logicielle permettra de disposer de Bixby Voice – en français – au cours du printemps. La firme joue tout de même de malchance. Après le Galaxy S8, qui a raté de Mobile World Congress 2017 de Barcelone, c’est au tour de Bixby de rater le train du S8.

À lire aussi :

Samsung présente l’assistant vocal Bixby, un peu présent dans le S8

Galaxy S8 : l’assistant vocal Bixby en vidéo sur YouTube

Top départ pour les Galaxy S8 et S8+ de Samsung !