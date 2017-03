BlackBerry Aurora : un milieu de gamme indonésien réservé à l’Asie

BB Merah Putih livre un smartphone sous la marque BlackBerry, l’Aurora. Ce terminal mobile ne propose pas de clavier physique et se veut donc plutôt classique.

Mais aussi de milieu de gamme, avec des spécifications assez communes. L’écran est ainsi un modèle 5,5 pouces HD, d’une résolution de 1280 x 720 points. Deux capteurs d’images de 13 et 5 mégapixels sont présents.

Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 425, qui propose 4 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 à 1,4 GHz, épaulés par un GPU Adreno 308 et un modem 4G. Bon point, la quantité de RAM est appréciable : 4 Go. L’espace de stockage est plus classique : 32 Go, extensibles via l’adjonction d’une carte microSD.

Autre point positif, la batterie de 3000 mAh, avec système de charge rapide. Côté logiciel, Android 7.0 est de la partie, assisté des outils de sécurité BlackBerry.

Accessible en Europe ?

Ce n’est pas le chinois TCL Communications qui est à la manœuvre pour l’Aurora, mais l’indonésien BB Merah Putih.

Assez banal, ce terminal pourrait donc ne pas être distribué en dehors de la région regroupant Asie, Pacifique et Inde. Il est annoncé pour 3,5 millions de roupies indonésiennes, soit environ 245 euros.

Les aficionados de la marque préféreront probablement à l’Aurora le KEYone et son clavier physique. Une machine qui a été lancée officiellement lors du MWC 2017 de Barcelone. Voir à ce propos notre précédent article « MWC 2017 : TCL signe le grand retour des BlackBerry à clavier ».

