Télégrammes : BlackBerry gagne 815 M$, Antemeta fusionne avec C-Storage, PC toujours en berne, VMware gobe Wavefront

BlackBerry gagne 815 millions de dollars contre Qualcomm. Les deux protagonistes avaient choisi la voie de l’arbitrage pour régler un différend concernant des redevances versées par BlackBerry à Qualcomm en vertu d’un contrat de licence. L’arbitre a considéré que le constructeur canadien avait payé trop de royalties au fabricant de puces entre 2010 et 2015. Au final, il demande donc à Qualcomm de rembourser le trop-perçu à hauteur de 814,6 millions de dollars. La firme américaine manifeste, dans un communiqué, son désaccord avec cette décision, qui s’impose à elle, sans possibilité d’appel. BlackBerry est bien évidement satisfait du résultat et rappelle son étroite collaboration avec Qualcomm.

Antemeta se rapproche de C-Storage. Il s’agit de la première opération de croissance externe pour le spécialiste du stockage et du Cloud. C-Storage est une société basée à Strasbourg, spécialisée dans le domaine de la protection et la gouvernance des données. Elle revendique un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros et 160 clients. Cette fusion permet à Antemeta d’étoffer son portefeuille dans le domaine du Data Management et aussi de renforcer sa présence commerciale en disposant d’une agence à Strasbourg. Avec cette opération, Antemeta espère atteindre un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros pour 2017. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Le marché du PC chute encore et toujours. Pour Gartner, pas de doute : le marché du PC a entamé son 10ème trimestre de baisse avec 62,18 millions d’unités vendues, soit une contraction de 2,7% par rapport à l’année précédente. Le cabinet d’analystes constate également qu’il s’agit du premier trimestre depuis 2007 passant sous la barre des 63 millions d’unités vendues. Dans le détail, les marques Lenovo, HP et Dell profitent d’un regain. Par contre, Asus chute de 14% et Acer recule de 1,8%. De son côté, IDC donne un autre son de cloche sur le marché du PC en constatant une légère hausse de 0,6% au 1er trimestre 2016. Cette différence s’explique par le périmètre étudié, IDC intégrant les Chromebooks là où Gartner les exclut. De là à dire que la croissance du marché des Chromebooks explique à elle seule la bonne ou la mauvaise santé du marché global du PC, il n’y a qu’un pas.

VMware acquiert Wavefront. La spécialiste de la virtualisation va s’emparer de Wavefront, une start-up spécialisée dans la gestion de portefeuille d’applications Cloud. Elle a pour cela développé une plateforme analytique capable de gérer des métriques provenant des différents services Cloud. La plateforme peut fournir par ailleurs des éléments de corrélation et d’analyse sur les serveurs, les terminaux, les applications, le comportement des utilisateurs, les différentes solutions Cloud (IaaS, PaaS et SaaS). VMware prévoit de combiner l’offre de Wavefront à ses solutions vRealize en charge de la gestion du multi-Cloud. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par les deux protagonistes.