BlackBerry ouvre sa plate-forme de communication aux développeurs

BlackBerry confirme sa nouvelle position d’éditeur de solutions mobiles avec BBM Enterprise SDK. Une plate-forme qui propulse le Canadien dans le secteur du CPaaS (Communications Platform as a Service).

Cette offre permet aux développeurs de profiter de la plate-forme de communication de BlackBerry. Laquelle a su largement faire ses preuves avec son excellent niveau de sécurité des données. Sont compris dans cette offre : la possibilité de mettre en place une messagerie instantanée entre deux personnes, ou en groupe ; des communications voix et vidéo sécurisées ; du partage de fichiers et des fonctionnalités collaboratives ; des notifications temps réel, en mode push.

Bref, tout le nécessaire pour mettre en place aisément des solutions de communication et de collaboration. En s’appuyant sur le savoir-faire et la plate-forme de BlackBerry. BBM Enterprise SDK permet de créer des applications Android comme iOS et profite de plus de 80 certifications de sécurité.

Simplifier le travail des développeurs

« Nous offrons de nouvelles possibilités de revenus pour les entreprises, avec un service de communication entièrement basé sur le Cloud qui est conçu pour aider les développeurs, les ISV et les entreprises à répondre aux exigences de sécurité et de conformité les plus poussées », résume Marty Beard, COO de la société.

