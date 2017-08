Le bouton Home de l’iPhone 8 remplacé par des gestes

A l’approche de l’événement de rentrée d’Apple attendu le 12 septembre selon le Wall Street Journal, de nouvelles fuites sont arrivées aux oreilles de Bloomberg concernant l’iPhone 8.

Selon le quotidien économique et financier de référence, Apple entend révolutionner la façon dont ses clients utiliseront la prochaine génération de ses futurs smartphones. C’est une période symbolique : l’iPhone célèbre son dixième anniversaire.

L’iPhone 8 devrait en effet être dépourvu de bouton Home. Une possibilité précédemment avancée par l’analyste Ming-Chi Kuo.

Un sacré changement alors que, depuis son lancement en 2007, la touche centrale sous l’écran caractérisait le design et l’ergonomie de l’iPhone, autant pour allumer l’appareil que pour activer Siri.

Selon les images (voire ci-contre) auxquelles à eu accès Bloomberg, le bouton d’accueil laisserait place à une « barre logicielle » qu’il suffit de glisser vers le milieu de l’écran pour activer l’appareil.

Ce même geste permettra, depuis une application ouverte, de passer en mode multitâche. Le basculement physique du boîtier permettra de fermer l’application ou revenir vers l’écran d’accueil. Bref, la gestuelle pourrait bien remplacer l’accès jusqu’alors tactile aux fonctionnalités.

Ecran plat à coins arrondis

Autre caractéristique du futur iPhone, son écran, de 5,5 ou 5,8 pouces selon les sources pouces et capable d’afficher 24 icônes d’applications, occuperait la quasi-totalité de la façade avant et offrira une plus grande netteté.

Un effet de la technologie Oled qui devrait animer l’écran dont les coins pourraient bien être arrondis. Mais pas les bords. L’écran devrait rester définitivement plat et cerclé d’un cadre en acier inoxydable à la manière des iPhone 4.

La face avant sera surmontée d’une plate-forme de capteurs, le « notch » qui hébergera reconnaissance faciale 3D (pour débloquer l’appareil et sécuriser les paiements Apple Pay), la caméra FaceTime, une autre caméra pour les applications de réalité augmentée, un capteur infra-rouge, le haut-parleur…

Le « notch » déborde sur l’écran en laissant deux petites zones de part et d’autre (qualifiées d’« oreilles » à Cupertino) où s’afficheraient l’heure et les statuts réseau et batteries.

Enfin, le design du dock, qui accueille les raccourcis des applications les plus utilisées et affiché en bas d’écran, a été revu et se rapprocherait de celui de l’iPad version iOS 11.

Si les éléments rapportés par Bloomberg convergent avec de précédentes fuites, il faudra néanmoins attendre la conférence d’Apple pour les confirmer. Ou pas.

Lire également

L’iPhone 8 présenté en vidéo sur YouTube

Apple pourrait ouvrir sa propre usine de production d’écrans OLED

L’iPhone 8 d’Apple aura droit à un écran bord à bord