Box intègre Microsoft Azure dans son offre de stockage en ligne

Concurrents sur le partage de fichiers, Box et Microsoft n’en restent pas moins partenaires quand il s’agit d’intégrer des fonctions dans leurs solutions respectives. C’est notamment le cas d’Office, Windows, Outlook et Office 365. Les deux entreprises le démontrent une nouvelle fois en annonçant un nouvel accord sur Azure.

« Box et Microsoft proposeront conjointement la gestion de contenu Box Cloud en utilisant les services Azure, et travailleront ensemble pour fournir des solutions qui aident les clients à générer leur transformation par le numérique », annonce Aaron Levie, le dirigeant de Box, dans un billet de blog.

40 Cloud Azure pour Box

La collaboration porte notamment sur l’intégration du service de stockage en ligne dans le Cloud de Microsoft, particulièrement en regardant comment exploiter les capacités en intelligence artificielle (IA) d’Azure. La problématique de gestion des lieux de stockage des données est aussi à l’ordre du jour. Box devrait ainsi tirer parti des quelque 40 datacenters fournissant Azure dans le monde. Celui lui permettra d’étendre les capacités de Box Zones, le service lancé l’année dernière et qui permet aux clients de choisir où stocker leurs données. Un accord qui complète, ou concurrence, ceux similaires passés avec IBM et Amazon.

D’autres innovations devraient arriver au fil des trimestres, promet le dirigeant sans rien dévoiler pour le moment. Toujours est-il qu’intégrer Box à Azure intéressera probablement bon nombre des 74 000 entreprises utilisatrices de la plate-forme de stockage, dont une majorité du classement Fortune 500 (GE, Coca-Cola, Airbnb, Spotify…). « Les jours des architectures fermées et des données verrouillées sont terminés et nous ne pourrions pas être plus heureux de migrer vers une nouvelle ère de logiciels d’entreprise », conclut Aaron Levie.

crédit photo © italianestro – shutterstock