Bridgewater prêt à remplacer ses managers par une IA ?

Bridgewater Associates, l’un des fonds spéculatifs les plus puissants au monde, travaille au développement d’applications d’intelligence artificielle (IA) qui lui permettent d’automatiser sa gestion et d’améliorer la prise de décision au quotidien, rapporte le Wall Street Journal.

Pour mener à bien son projet, Bridgewater (Etats-Unis) a recruté des développeurs, ingénieurs et mathématiciens. L’unité constituée en 2015 (le Systematized Intelligence Lab) est dirigé par David Ferrucci. L’homme a rejoint le fonds en 2012, après avoir dirigé les développements de Watson, le système d’IA conçu par IBM. Bridgewater, de son côté, a un but dans ce domaine : concevoir une intelligence artificielle capable de piloter le fonds en l’abscence de son président, et évaluer la capacité de chacun à atteindre les objectifs fixés. Le Lab a déjà conçu les premiers outils du projet.

Machine learning

L’équipe encadrée par Ferrucci analyse les données recueillies auprès des employés du fonds. Elle utilise les règles énoncées dans le manifeste de son fondateur et président Ray Dalio (« Principles ») pour proposer un algorithme de gestion de l’entreprise nommé « Principles Operating System » (ou PriOS). « Chaque entité fonctionne comme une machine pour atteindre ses objectifs », écrivait-il dans son manifeste. Depuis son retour aux commandes, début 2016, l’effectif de Bridgewater a été réduit de 10%. Ray Dalio souhaite que l’intelligence artificielle prenne « les trois quarts» des décisions qui s’appliquent au groupe dans les 5 ans, selon le Journal de Wall Street.

Credit Photo : College of Journalism Press Releases via Visual Hunt / CC BY-NC