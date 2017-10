Selon l’enquête BI Survey 17, les solutions de visualisation et d’analyse en libre-service sont les plus recherchées par les utilisateurs de la Business Intelligence.

Le Business Application Research Center (BARC), une entité du CXP Group européen, fournit un aperçu des tendances utilisateurs et fournisseurs de la BI. L’enquête (BI Survey 17) est basée sur les réponses de 3000 professionnels et sur l’analyse comparée de 42 solutions d’informatique décisionnelle.

Cette année encore, les solutions de découverte/visualisation de données (data discovery) et d’analyse en self-service sont les plus demandées par les métiers (à près de 60%). Par ailleurs, la BI collaborative enregistre la plus forte croissance auprès des utilisateurs.

« L’utilisation généralisée des réseaux sociaux et de la messagerie instantanée dans l’informatique personnelle a joué un rôle ici », a déclaré par voie de communiqué Carsten Bange, fondateur et président du BARC. Elle a « montré l’efficacité avec laquelle les personnes peuvent collaborer avec ces outils et influencé directement le développement de fonctionnalités de BI collaborative. »

Qlik, Tableau, Microsoft

D’autres tendances (BI mobile, embarquée ou dans le Cloud, analyse de localisation) sont moins répandues auprès des utilisateurs que ne le pensent les fournisseurs du marché. Les statistiques actuelles d’utilisation en témoignent, observent les analystes de BARC.

Qlik, Tableau et Microsoft (avec la suite d’outils d’analyse Power BI) sont les trois fournisseurs du marché les plus souvent « évalués ». Cela n’est pas une surprise pour des entreprises qui sont aussi « leaders » du Gartner Magic Quadrant Business Intelligence…

BARC, de son côté, observe que 52% des utilisateurs « seulement » recommanderaient leur solution décisionnelle à d’autres. Ils seraient plus disposés à recommander l’offre de fournisseurs spécialisés de taille moyenne, que celle de multinationales généralistes.

