C et C++ restent les champions de la programmation système

Lorsqu’il est question de programmation système, le couple C et C++ caracole en tête des usages. Ces deux solutions occupent les seconde et troisième places du classement Tiobe des langages de programmation, avec respectivement 7,3 % et 5,6 % des suffrages.

Les administrateurs système pourront également tirer profit de connaissances dans d’autres offres, mieux adaptées à l’écriture de scripts. Par exemple Python (4e au classement Tiobe), Perl (11e) ou Bash (33e). Sans oublier bien sûr PowerShell, qui reste une référence dans le monde Windows.

Autre secteur à étudier de près, les applications de haute performance. Un marché boosté par l’arrivée du HPC dans les entreprises, au travers de la simulation numérique, de l’analytique Big Data ou encore du Machine Learning / Deep Learning. Ici, des connaissances en programmation sur GPU (via l’OpenCL ou Cuda) seront utiles.

Le monde de l’embarqué, à cheval entre Linux et Android

L’assembleur, 14e au classement Tiobe, n’est pas non plus à négliger. Il est particulièrement important dans le développement embarqué, où la compacité et l’efficacité du code sont des éléments cruciaux.

Les développeurs embarqués tendent aujourd’hui à faire le grand écart entre des solutions de programmation de très bas niveau et de haut niveau. Autant Linux s’impose sur l’embarqué ‘enfoui’, et avec lui C, C++ et l’assembleur, autant Android reprend la main dès qu’une interface utilisateur est requise. Les développeurs Java pourront donc eux aussi se faire une place sur le très prisé marché de l’embarqué.

Crédit photo : © Julien Eichinger – Fotolia.com