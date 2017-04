Nvidia lève aujourd’hui le voile sur la plus puissante de ses cartes graphiques desktop, la Titan Xp.

Une offre basée sur un GPU GP102 de l’engeance Pascal, doté de 3840 cœurs Cuda cadencés à une fréquence de 1,58 GHz. Cette carte graphique très efficace sera adaptée aux utilisations classiques – 3D, calcul –, mais aussi aux usages émergents, comme la réalité virtuelle. La partie mémoire est particulièrement soignée, avec 12 Go de GDDR5X 384 bits, offrant une bande passante de 547,7 Go/s.

La Titan Xp affiche une puissance de calcul de 12 téraflops. Soit plus que les 10,6 téraflops de la GeForce GTX 1080 Ti et les 10,2 téraflops de la Titan X. Notez qu’au besoin il sera possible d’associer deux de ces cartes dans un même PC, via la technologie SLI. Reste qu’à 1349 euros pièce, elle est loin d’être abordable. Beaucoup lui préféreront donc la GeForce GTX 1080 Ti.

Des pilotes macOS… pour le Mac Pro 2017 ?

Nvidia promet de proposer prochainement des pilotes compatibles macOS pour ses cartes graphiques de la génération Pascal.

Derrière cette annonce, c’est le spectre de l’arrivée de nouveaux Mac Pro, plus modulaires, qui se profile. Comme confirmé récemment par Apple. Lire à ce propos notre précédent article « Apple prépare une nouvelle génération de Mac Pro, plus modulaire ».

