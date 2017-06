Les cartes graphiques s’adaptent au monde de la cryptomonnaie

‘Miner’ de la cryptomonnaie devient de plus en plus compliqué. Ce qui rend l’équation difficile à équilibrer, les gains n’arrivant parfois plus à compenser les frais (investissements en matériel et besoins en énergie).

Avec leurs capacités de calcul extrêmes, les cartes graphiques sont des candidates de choix pour aborder ce marché. Asus propose ainsi la carte Mining-RX470-4G, pourvue d’un GPU AMD Radeon RX 470 et de 4 Go de RAM dédiée. Une offre conçue pour fonctionner en 24/7.

Le constructeur a récemment référencé une nouvelle solution, pourvue d’un GPU spécifiquement optimisé pour cette tâche. La Mining-P106-6G est équipée d’un GPU Nvidia P106-100 épaulé par 6 Go de RAM. Asus assure que cette solution sera 36 % plus performante qu’une carte graphique classique de classe équivalente.

Pour gagner, il faut compter sur la hausse des cours

Sapphire aborde également ce marché, avec des offres pourvues de GPU AMD Radeon. Les RX 470 Mining Edition et RX 560 Pulse Mining Edition sont ainsi proposées au public.

Malgré l’apparition de telles solutions, miner de la cryptomonnaie reste une opération délicate d’un point de vue financier. Toutefois, la hausse des cours est massive dans ce secteur. Le Bitcoin est ainsi passé de 639 dollars à 2516 dollars en un an. L’Ethereum a pour sa part bondi de moins de 14 dollars à plus de 272 dollars sur la même période (source CoinDesk).

