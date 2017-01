CES 2017 : Kingston livre une clé USB de 2 To

C’est dans le cadre du CES 2017 de Las Vegas que Kingston lève le voile sur une nouvelle génération de clés USB, les DataTraveler Ultimate Generation Terabyte. Au menu, des capacités de 1 To et 2 To. 2 To, c’est du jamais vu pour une clé USB. Les rares modèles de ce type proposés jusqu’alors n’étaient en effet que des produits de capacité inférieure contrefaits.

« Chez Kingston, nous repoussons les limites de ce qui est possible », explique Jean Wong, Flash Business Manager. « Avec les clés DataTraveler Ultimate GT, nous donnons aux utilisateurs la possibilité d’accroître leur mobilité de stockage sous un facteur de forme très flexible. Elles font suite à notre modèle de 1 To lancé en 2013. »

Un record, mais à quel prix ?

Le plus gros souci de ces DataTraveler Ultimate GT, c’est leur format : 7,2 cm x 2,7 cm, x 0,2 cm. Ceci ne permettra pas de le connecter à certaines machines dont les ports USB sont proches et encombrés.

Autre écueil possible, le prix, qui devrait se montrer plutôt élevé. À ce titre, les boîtiers de type M.2 (environ 11 x 4 x 0,9 cm) ou mSATA (environ 8 x 4 x 0,8 cm), certes plus imposants, devraient permettre d’assembler des systèmes de stockage mobiles plus économiques.

Autre point à surveiller, le débit en écriture. Kingston se garde bien de le préciser, indiquant simplement que la connectique est de type USB 3.1. Dernière limite enfin, la solidité de cette offre. Kingston propose ici une garantie de 5 ans.

