CES 2017 : Samsung présente des Chromebooks x86 et ARM

Les Chromebook Plus et Pro de Samsung font aujourd’hui leur entrée. Des machines dont l’écran est tactile et orientable à 360°, permettant ainsi de le renverser sur le clavier afin de disposer d’un mode tablette.

Samsung met l’accent sur ce mode tablette, le stylet, mais aussi la compatibilité de ces deux machines avec les applications Android. De quoi aller contrer les offres deux-en-un proposées sous Windows 10.

La configuration matérielle est originale. Le processeur du Chromebook Plus, un OP1, est une offre ARM 64 bits maison comprenant deux cœurs Cortex-A72 cadencés à 2 GHz, assistés par quatre autres cœurs Cortex-A53. Le Chromebook Pro adopte pour sa part une puce Intel Core m3.

4 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage sont présents. L’écran est un modèle 12,3 pouces tactile, d’une résolution de 2400 x 1600 points. Un châssis métallique, un poids de 1,08 kg, une autonomie de 8 heures et la présence de deux ports USB Type-C rendent ces deux Chromebooks plutôt attractifs.

ARM ou x86 ?

Samsung laisse donc le libre choix aux utilisateurs concernant le type de processeur employé. ARM, à 449 dollars, ou x86, pour probablement 100 dollars de plus. Gageons que beaucoup opteront pour le modèle le plus économique.

En toile de fond, c’est donc un nouveau modèle d’informatique qui émerge, où les constructeurs proposent des offres intégrant leurs propres processeurs et non plus ceux de partenaires.

À lire aussi :

Acer en chef de file des nouveaux Chromebooks ARM

Un nouveau Chromebook Asus en fuite sur la Toile

Le Samsung Chromebook Pro en approche