CES 2017 : un routeur WiFi sécurisé signé Norton

Symantec présente aujourd’hui Norton Core. Un routeur WiFi intégrant les technologies de sécurité de la société.

« Les cybercriminels exploitent désormais les appareils connectés pour accéder à des informations personnelles et financières », constate Fran Rosch, vice-président exécutif du pôle produits grand public chez Symantec. « Norton enrichit sa plate-forme de sécurité numérique avec un routeur domestique sans fil innovant qui, de par son design atypique, permettra à nos clients d’intégrer la sécurité au sein de leur foyer d’une manière plus personnelle et plus élégante. »

Ce routeur WiFi 802.11ac dispose d’un outil de filtrage de paquets, capable de détecter les attaques, virus et spams. Il propose des fonctions de contrôle parental. Il est également en mesure de mettre en quarantaine un terminal infecté connecté au réseau domestique. Enfin, il propose de créer un réseau sécurisé pour les personnes de passage, avec un accès limité dans le temps au réseau sans fil résidentiel.

Une solution qui demeure assez onéreuse

L’offre de Norton devrait se frayer rapidement un chemin vers le succès. Mais peut-être pas en Europe, où les boxes se sont généralisées. Or, ces dernières proposent déjà des fonctions de sécurité avancées.

Reste qu’elles ne protègent pas les utilisateurs contre les menaces et fuites en provenance de leurs propres ordinateurs et objets connectés. Sans compter sur le fait que certaines boxes ont connu des soucis de piratage. Par exemple en Allemagne. Voir à ce propos notre précédent article « 900 000 boxes Internet de Deutsche Telekom mises HS par un piratage ».

Dans ce contexte, l’arrivée d’une offre proposée par un spécialiste de la sécurité informatique pourrait convaincre certains internautes d’investir dans Norton Core. Et démocratiser par la même occasion les technologies de filtrage en temps réel des paquets réseau. Reste un écueil de taille : le prix. 280 dollars pour le routeur et 99 dollars chaque année pour renouveler l’abonnement à Norton Core Security Plus.

