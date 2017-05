Chrome for Android 58 facilite la lecture de pages offline

La vitesse de connexion des terminaux mobiles à Internet est de plus en plus rapide. Et toujours plus utilisée pour se rendre sur la Toile. Les décrochages du réseau deviennent alors une plaie pour les utilisateurs.

C’est à eux que pense Google avec de nouvelles fonctionnalités de Chrome for Android permettant de simplifier le téléchargement des pages web, lesquelles pourront être consultées offline. Un clic prolongé sur un lien permet de demander à en télécharger le contenu pour une lecture ultérieure, sans connexion active.

Si un lien auquel vous tentez d’accéder est inaccessible, Chrome vous propose un bouton permettant de le télécharger dès que la connexion sera revenue. Plus besoin d’y penser donc : l’élément voulu sera récupéré dès qu’une liaison active à Internet sera présente.

Une liste des articles accessibles offline

Afin de faciliter la lecture du contenu précédemment téléchargé, Google introduit une troisième fonctionnalité : lors de l’ouverture d’un nouvel onglet, la liste des articles comprend les pages téléchargées, repérées par un logo spécifique. « Maintenant, vous aurez toujours une liste de pages ou d’articles prêts à consulter, même si vous ne disposez plus de forfait data pour le mois en cours, ou si vous avez perdu votre connexion dans une zone blanche », résume la firme.

Pour profiter de cette avancée, il vous faudra disposer de Chrome for Android 58, accessible directement sur Google Play.

