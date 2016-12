Un nouveau Chromebook Asus en fuite sur la Toile

C’est probablement lors du CES 2017 de Las Vegas qu’Asus lèvera le voile sur un nouveau Chromebook, le C302CA. Ce dernier a en effet été référencé par erreur sur le site de Newegg à 499 dollars. Un prix relativement élevé pour un Chromebook, mais justifié par un format original et des caractéristiques correctes.

Au menu, un écran de 12,5 pouces Full HD (1920 x 1080 points) retournable sur le clavier, afin de transformer la machine en tablette. Un plus indéniable sachant que Chrome OS permet maintenant de lancer les applications Android.

Un concurrent improbable pour l’iPad Pro ?

Une épaisseur de 1,37 cm est annoncée, pour un poids de 1,2 kg. Deux caractéristiques qui rendront l’utilisation en mode tablette relativement crédible. Rappelons en effet que l’iPad Pro de 12,9 pouces affiche un poids de 713 g pour une épaisseur de 0,69 cm ; 993 g et 1,09 cm avec le Smart Keyboard. Asus n’est donc pas si loin du compte… pour un prix très inférieur.

La motorisation de cette machine est confiée à un processeur Core m3-6Y30 d’Intel. Une offre proposant 2 cœurs / 4 threads, cadencée à 900 MHz… 2,2 GHz en mode turbo. Elle est ici associée à 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. La présence de deux ports USB Type-C ajoute une touche de modernité à cette machine bien pensée. Et le côté premium est assuré par un châssis métallique et un clavier rétroéclairé.

