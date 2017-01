Les Chromebooks compatibles Android en 2017

En mai 2016, Google annonçait le support des applications Android sur certains Chromebooks. Des machines pourvues de l’OS web et Cloud Chrome OS.

La firme accélère maintenant et promet un support plus complet des applications Android sur les machines Chrome OS. « Tous les Chromebooks lancés en 2017 […] fonctionneront avec les applications Android » peut-on lire sur cette page web.

Mais aussi de nombreux appareils existants. À ce jour, seuls les Asus Chromebook Flip, Asus Chromebook R11 et Google Chromebook Pixel 2015 acceptent les titres Android. Demain, il en sera de même avec une vaste sélection d’offres, dont les machines proposées par Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung et Toshiba. Notez que les Chromeboxes ne sont pas oubliées et devraient elles aussi accepter les applications Android. Même la clé Chromebit d’Asus aura droit à ce traitement.

En attendant la fusion Chrome OS / Android

Grâce à cet apport, les machines Chrome OS + Android seront en mesure d’accéder aux applications du monde desktop, aujourd’hui massivement déployées en mode web et Cloud, ainsi qu’aux 2,7 milliards d’applications mobiles proposées au catalogue d’Android (source AppBrain).

La fusion entre les deux OS pourrait être proposée dès cette année, sous la forme du projet Andromeda (voir « Android + Chrome OS : Andromeda arrivera fin 2017 »).

