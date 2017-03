Cisco aurait développé un nouvel OS réseau destiné aux… routeurs et switches vieillissants. Baptisé Lindt, l’OS n’en resterait pas moins réservé exclusivement aux seuls produits de l’équipementier américain, rapporte The Information. Le nouveau système fonctionnerait par ailleurs sur les composants d’entrée de gamme.

Une information que n’a pas confirmée Cisco qui préfère mettre en avant la pertinence de ses solutions propriétaires pour offrir les meilleures performances. « La grande majorité de nos clients attachent une grande valeur à la puissance et à l’efficacité de nos plates-formes de réseau entièrement intégrées, a répondu l’entreprise de San Jose à nos confrères de CRN. Cette étroite intégration du matériel et des logiciels continuera d’être la base des solutions réseau que nous offrons à nos clients. »

Conserver les clients

Dans ce cas, pourquoi offrir un nouveau système d’exploitation exclusivement réservé aux vieux boîtiers ? Probablement pour essayer de conserver les clients tentés d’aller voir ailleurs lorsque se pose la question du renouvellement des passerelles réseau. Et notamment d’adopter des solutions entièrement virtualisées. Si Lindt est en mesure d’exécuter des fonctions sophistiquées permettant de donner un coup de neuf au réseau, les utilisateurs des solutions Cisco pourront prolonger le cycle de vie de leurs équipements, et donc rentabiliser d’autant leurs investissements, tout en restant dans un environnement familier. Il restera néanmoins à vérifier l’intérêt commercial que la bascule vers Lindt offrirait.

Si le modèle hardware-software intégré constitue l’axe central de stratégie de Cisco, l’équipementier ne reste cependant pas sourd aux sirènes de l’ouverture et la standardisation. Il propose des gammes de switches allant de la plate-forme de bureau à solutions pour datacenter ainsi que des commutateurs virtuels pour les environnements VMware et Microsoft Hyper-V. Cisco développe également un contrôleur SDN (Software Defined Networks ou réseaux programmables) qui dissocie les fonctions réseau de la configuration matérielle. Mais l’offre Lindt ne semble pas prendre le chemin de cette ouverture… si l’information de The Information se confirme.

