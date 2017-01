APM : Cisco s’empare d’AppDynamics pour 3,7 milliards de dollars

Juste avant d’entrer en bourse, AppDynamics, spécialiste de l’APM (Application Performance Management) a finalement choisi une autre voie pour son avenir. La société a accepté la proposition de rachat de Cisco à 3,7 milliards de dollars. AppDynamics était pourtant à deux doigts de réaliser la première IPO technologique de l’année. Le prix de l’action était fixé entre 12 et 14 dollars (selon le Wall Street Journal), soit une valorisation estimée entre 1,5 et 1,7 milliard de dollars.

Selon les médias américains, des discussions préliminaires entre les deux sociétés ont eu lieu en novembre dernier, sans aboutir. La semaine dernière, les négociations ont repris sous l’impulsion de la banque d’investissements Qatalyst, croient savoir nos confrères de TechCrunch. L’opération a été bouclée le week-end dernier.

Cisco met la main sur une start-up fondée en 2008 par Jyoti Bansal. D’après le projet transmis à la SEC, AppDynamics est déficitaire mais affiche un chiffre d’affaires en croissance de 84% à 150,6 millions de dollars sur l’exercice clos fin janvier 2016, et de 54% à 158,4 millions sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours. Elle revendique un portefeuille de 2000 clients.

Une gestion de bout en bout de l’Internet of Everything

En rachetant AppDynamics, Cisco rompt avec stratégie orientée purement réseau. La dernière acquisition de cette ampleur était Jasper Technologies en février 2015 pour 1,4 milliard de dollars. Ce dernier propose une plate-forme dédiée à l’Internet des Objets, permettant aux entreprises de lancer, gérer et monétiser des services dédiés aux objets connectés.

L’équipementier franchit donc la frontière des applications qui selon lui « sont devenues la pierre angulaire du succès d’une entreprise. Garder les applications opérationnelles et performantes n’a jamais été aussi important ». Et d’ajouter : « Malheureusement ce travail est de plus en plus difficile pour les départements IT et les développeurs .» D’où l’idée de combiner l’expertise des deux sociétés pour « fournir une visibilité et une intelligence de bout en bout allant du réseau à l’application ».

Une analyse s’inscrivant parfaitement dans le concept d’ « Internet of Everything », c’est-à-dire aller au-delà d’un Internet qui dépasse le simple cadre du réseau ou des terminaux, pour englober aussi la sécurité et maintenant la sécurité applicative. Sur le plan organisationnel, AppDynamics devrait garder son CEO, David Wadhwani. La société va rejoindre la division Internet of Things et Applications business de Cisco

Cette opération montre le dynamisme du secteur de l’APM. New Relic, introduit en bourse l’année dernière, résiste bien. Tout comme Dynatrace.

crédit photo © infravision- shutterstock