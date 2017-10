Cisco met l’intelligence artificielle au centre de ses services prédictifs

Cisco lance des nouvelles gammes de services pour les départements IT. Avec comme fer de lance l’usage de son moteur d’intelligence artificielle pour optimiser et automatiser les traitements IT. Cette nouvelle offre, composée d’outils et de services, entend permettre aux entreprises de compenser le manque de talents capables de répondre aux défis stratégiques des entreprises confrontées à une accélération des technologies et aux risques de sécurité.

Deux gammes sont proposées : Business Critical Services et High-value Services. L’idée générale visant à s’appuyer sur l’intelligence artificielle et le machine learning pour accompagner les responsables IT, notamment face aux risques d’incidents et d’attaques, ou encore réduire les coûts de maintenance.

Un problème 86% du temps

Avec Business Critical Services, les entreprises peuvent espérer minimiser les erreurs humaines et créer un environnement informatique hautement sécurisé pour exploiter au mieux ses produits et solutions. L’offre propose de mettre à disposition une expertise technique en matière d’automatisation et d’orchestration, ainsi que des capacités d’analytique et d’autoapprentissage pour cibler les recommandations d’infrastructure et d’applications mais aussi réduire la complexité, donc les coûts opérationnels. Cisco mettra également son catalogue de solutions de sécurité ainsi que des services automatisés de conformité et de remédiation pour réduire les risques de perte d’intégrité de l’entreprise.

« Nous avons numérisé notre capital intellectuel et créé des systèmes automatisés qui peuvent analyser et détecter les problèmes potentiels dans les réseaux des clients. Ces scanners détectent au moins un problème 86% du temps et détectent presque la moitié du temps un problème d’impact sur le réseau », assure Joe Cozzolino, senior vice président Cisco Services, sur le blog de l’entreprise.

High-value Services propose du support tant pour les logiciels, les solutions matérielles et le réseau. Là encore, l’idée est de proposer des services prescriptifs pour accélérer le retour sur investissement.

Palier l’absence de compétences spécialisées

Avec ces nouvelles offres de services, Cisco entend palier la difficulté que les entreprises ont à trouver les compétences capables d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

« Le paysage évolue trop rapidement pour certaines entreprises, de sorte qu’elles comptent sur leurs plus grands partenaires fournisseurs qui possèdent les compétences », souligne Chris Barnard, vice président, European Telecoms and Networking chez IDC.

Selon le cabinet d’études, sur les 6 300 milliards de dollars que les organisations vont dépenser dans l’adoption des nouvelles solutions et méthodes IT entre 2017 et 2020, 2 600 milliards seront investis dans des services fournies par des entreprises tierces spécialisées dans la transformation numérique. Une part du gâteau dans laquelle Cisco entend bien croquer.

Lire également

Machine learning : Cisco désire mettre la main sur Perspica

IBM et Cisco resserrent leur lien à travers un Centre d’Intégration à Montpellier