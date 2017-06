Cisco recule sur le marché des switches et routeurs, Huawei en profite

Globalement, le marché des routeurs et switches est stable. Mais dans les détails, le secteur est surtout tiré par la hausse des ventes de commutateurs. Au premier trimestre, les constructeurs de switches Ethernet (couches réseau 2 et 3) ont généré 5,66 milliards de dollars lors du premier trimestre 2017. Ce qui correspond à une hausse annuelle de 3,3%. Dans le même temps, les achats de routeurs destinés aux opérateurs et entreprises ont enregistrés un chiffre d’affaires de 3,35 milliards. En recul de 3,7% sur l’année, détaille IDC.

Le marché des switches Ethernet est désormais porté par les solutions à 100 Gbit Ethernet (GE) dont les ventes en volume ont progressé de plus de 776% pour un chiffre d’affaires en hausse de 323,5%, souligne le cabinet d’études qui n’en précise pas le montant dans son communiqué. De leur côté, les 10,7 millions de ports 10 GE livrés voient leur volume progresser de près de 24%. Mais, pressions tarifaires obligent, les revenus reculent de 1,6% à 1,98 milliard de dollars. Un moindre mal en regard de la chute de la demande des 1,3 million de ports 40 GE. Un recul du volume de près de 22% entrainant avec lui le chiffre d’affaires qui tombe à 609,5 millions (-7,2%). Celui des switches 1 GE se maintient (-0,5%) malgré une hausse de 11% de la demande.

Débits plus rapides et standardisation accrue

« Le marché des commutateurs Ethernet, pour entreprise et Datacenter, se caractérise par deux forces concurrentes : des débits plus rapides et une standardisation accrue, commente Rohit Mehra, vice-président, Infrastructure réseau à IDC. Ces deux forces alimentent la hausse des livraisons de ports, mais l’érosion des prix due à la normalisation et à la maturité des produits signifie que le rapport qualité-prix se renforce sur l’ensemble de la planète. Cela dit, la poursuite de la pénétration du Cloud couplée à l’impératif de transformation par le numérique entraînera une croissance du marché tout au long de 2017. »

Sous l’angle régional, la croissance est en effet mondiale à l’exception de l’Amérique latine victime d’un léger replis de 0,4%. Elle atteint 9% dans la zone Afrique et Moyen-Orient, 6% en Europe de l’Ouest, 3,5% en Asie (hors Japon) et 2,5% en Amérique du Nord (dont 4,5% pour le Canada).

Une (relative) unité régionale qui ne se confirme pas au regard du marché des routeurs. S’il reste en hausse dans la zone Asie (+8,8%) et Japon (+5,2%), il se ramasse en Europe (-7,1% à l’Ouest, -4,1% au Centre et à l’Est), au nord de l’Amérique (-9,8%), et au Sud (-23,4%) tandis que l’Afrique et Moyen-Orient limite les dégâts (-1%).

Huawei et Arista en pleine forme

Huawei est le grand gagnant du premier trimestre 2017 avec un chiffre d’affaires switch et routeurs en hausse de près de 70%. Le constructeur chinois gagne 2,4 points en un an à 6,3% du marché. Juniper Networks profite également de bonnes performances sur les switches Ethernet (+39,2% et 4,3% du marché) et routeurs, (+3,4% pour 15,6% des parts). Particulièrement performant sur la partie switch 100 GE (avec près de 28% des parts de ce segment), Arista Networks a vu ses revenus croître de plus de 37% sur l’année et sa présence sur la marché passer à 5,1%. HPE se maintient (+0,8%) pour une part de marché de 6% (néanmoins en hausse en regard des 5% en 2016). Grignoté de toutes parts, Cisco voit ses chiffres d’affaires des activités switches et routeurs reculer de 3,5% et 13,3% respectivement. Mais il reste néanmoins largement leader du marché avec 55,1% et moins de 44% des parts, toujours respectivement.

« Le Cloud et les architectures software defined commencent à secouer le statu quo sur les marchés des commutateurs Ethernet et des routeurs, explique Petr Jirovsky, directeur de recherche Worldwide Networking Trackers. Cela affecte déjà les fournisseurs de solutions réseaux leaders et émergents de différentes manières et pointe le besoin pour les vendeurs de s’adapter et d’être agiles, et ne pas dépendre du statu quo. » Si chacun des acteurs en est bien conscient, certains sont visiblement plus agiles que d’autres…

Lire également

14 milliards de dollars pour le marché des switches Ethernet en 2021 grâce au 400G

Le standard Ethernet prend un coup d’accélérateur

L’OS ultra sécurisé Kaspersky OS équipe son premier switch réseau

crédit photo © nicolettec / Pixabay via Dashmote