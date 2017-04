Cisco s’est renforcé sur le marché de la collaboration en 2016

Cisco a renforcé sa domination sur le marché des solutions de la communication et collaboration en 2016. Sur le seul quatrième trimestre, l’équipementier réseau américain a dépassé les 15% de parts de marché devant Microsoft (-12% environ) et IBM (+4%), dont la troisième place a été disputée par Avaya sur le reste de l’année, rapporte Synergy Research Group.

Cisco doit sa position de leader – pour la cinquième année consécutive – en grande partie à ses revenus soutenus dans le segment des solutions installées sur sites (on premise), selon l’analyste. L’entreprise y dépasse allègrement les 25% de parts de marché, devant Microsoft (17% environ) et Avaya (moins de 10%). Mais l’éditeur d’Office365 reprend le dessus sur le segment des solutions Cloud et hébergées, devançant Cisco et AT&T au quatrième trimestre. Un segment néanmoins plus fragmenté où aucun acteur ne dépasse une part à deux chiffres. Parmi les autres acteurs significatifs du marché, Synergy cite Verizon, Citrix, Polycom, Mitel, Unify et Alcatel-Lucent Enterprise.

Les services Cloud en hausse

Dans sa globalité, ce marché, qui recouvre les applications voix, communications unifiées, téléprésence, e-mail, réseaux sociaux et autre gestion des contenus pour les entreprises, a généré un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars en 2016. « Proche de son niveau record », indique le cabinet d’études. Le segment des solutions Cloud/hébergées progresse de 9% sur douze mois tandis que celui du on-premise recule de 4%. Sur le dernier trimestre, la croissance de l’offre de services Cloud a particulièrement été portée par les applications de gestion de projet (Teamwork), de centre de contacts (CCaaS) et de vidéo (VaaS). Autant d’applications soutenues par une myriade d’acteurs : Cisco Spark et Slack pour le « travail en équipe », Genesys/Interactive Intelligence, inContact et Five9 sur le CCaaS, Zoom et BlueJeans pour la vidéo dans le Cloud, illustre Synergy.

La fragmentation du secteur est appelée, pour l’heure, à perdurer alors que le marché est en croissance. Mais pour combien de temps ? « La collaboration continue d’être un marché quelque peu fragmenté qui se caractérise par une longue liste de sociétés perturbatrices et en forte croissance, avec au moins 15 entreprises atteignant des taux de croissance de plus de 20% par an, commente Jeremy Duke, fondateur de Synergy et directeur de recherche. Ce niveau de croissance n’est visiblement pas égalé par les leaders du marché, alors que le chiffre d’affaires global des 10 premières entreprises sur ce secteur a quelque peu diminué en 2016. Les nouvelles applications Cloud continueront de perturber les systèmes traditionnels de communication des entreprises, créant ainsi de fortes opportunités pour de nouvelles solutions. » Qui prendra l’avantage ?

crédit photo : Rido / Shutterstock