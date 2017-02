Avec Cloud Volumes, Nimble Storage bascule dans le multicloud

Nimble Storage poursuit sa mue en mettant un pied dans le Cloud public. Après avoir milité pour des baies hybrides mêlant disques traditionnels et mémoire flash, la start-up avait finalement pris la voie du 100% flash aussi bien pour les grands comptes que, plus récemment, pour les PME. Aujourd’hui, un nouveau pas est franchi à travers l’offre Nimble Cloud Volumes.

« Il s’agit de proposer du stockage as-a-service de classe entreprise en mode multicloud », souligne Gabriel Chadeau, country manager de Nimble en France. Il ajoute, « aujourd’hui, nous avons des partenariats avec AWS, plus exactement le service EBS (Elastic Bloc Storage, le stockage en mode bloc), et Azure de Microsoft ». L’offre Cloud Volumes s’adresse aux entreprises frileuses face à la bascule d’une partie de leurs applications critiques vers le Cloud public, pour des raisons de disponibilité, de sécurité, de performances ou de dépendance à un fournisseur.

Des garanties pour rassurer les entreprises

C’est pour cela que Nimble affiche des garanties de classe entreprise sur son offre Cloud Volumes : « nous garantissons une haute disponibilité de 99,9999 % soit une interruption de service de 32 secondes par an. Pour faire une comparaison, le service EBS d’AWS s’autorise une perte de données d’un client sur 500 ». Sur l’aspect sécurité, Nimble met en avant ses outils de réplication en triple parité et de déduplication. La supervision des opérations est assurée par Infosight, la solution analytique maison.

Concrètement, Nimble Storage met en avant ses datacenters, pour l’instant un sur la côte ouest et un autre sur la côte est des Etats-Unis, pour assurer la migration des applications de ses clients vers AWS et Azure. Le spécialiste du stockage flash assure que d’autres datacenters vont voir le jour en Europe et en Asie en 2017 pour répondre aux exigences de conformité réglementaire.

Le tarif pour ce service commence à partir de 0,10 cents par Go et par mois. En sachant que la taille des blocs est de 4 Ko Avec cette offre, Gabriel Chadeau entend bien « casser les barrières du Cloud public ».

