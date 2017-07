Colt s’interconnecte à la plate-forme Cloud d’Equinix

Colt agrandit son réseau en s’appuyant sur celui de… Equinix. L’opérateur britannique d’infrastructure et l’exploitant mondial de datacenters interconnectés viennent d’annoncer un accord de partenariat stratégique. Dans ce cadre, Colt va interconnecter son réseau international Colt IQ déployé dans 28 pays à l’écosystème Cloud d’Equinix.

Ce dernier, l’Equinix Cloud Exchange, fournit des accès direct aux services des acteurs du Cloud. Dont les incontournables Microsoft Azure et Office 365, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform vers lesquels Colt propose déjà de la connectivité via ses offres Dedicated Cloud Access (DCA) et DCNet d’interconnexion de ses sites. Mais la plate-forme d’Equinix va permettre à l’opérateur d’élargir considérablement son écosystème à une cinquantaine d’acteurs du Cloud public et privé. Dans un premier temps en Europe, mais l’accord pourrait s’élargir à l’Amérique et l’Asie où Colt exploite des relais. De son côté, Equinix se déploie sur 44 marchés dans 22 pays d’Amérique, d’Europe et d’Asie. Salesforce, Oracle Cloud, IBM Sotflayer/Bluemix, SAP Hana mais aussi VMware Cloud Air, ServiceNow, Rackspace ou encore les solutions de sécurité de F5 Networks parmi d’autres seront ainsi directement accessibles aux clients de Colt en Europe.

Le Cloud au cœur de l’entreprise

De leur côté, ceux d’Equinix pourront tirer profit du service « On Demand » de Colt. Interconnecté à plus de 700 datacenters et relié à 24 500 bâtiments en fibre optique dans le monde, Colt IQ proposera ainsi des services de connectivité à la demande et des fonctionnalités « Pay-as-you-go » dans la quinzaine de datacenters d’Equinix en Europe. Les utilisateurs s’appuieront ainsi sur la technologie SDN déployée sur le réseau international pour piloter leur bande passante en fonction de leurs besoins en quasi temps réel. Colt déclare pouvoir mettre à disposition plusieurs térabits de capacité.

Associer cette connectivité et ces capacités aux services des fournisseurs de Cloud de manière sécurisé fait donc sens dans l’environnement numérique des organisations. « L’objectif est de mettre le Cloud au cœur même de l’entreprise ‘intelligente’, commente Tom Regent, directeur commercial de Colt. En associant une offre adaptée de Colt à une connectivité flexible, évolutive et de services Cloud à la demande, nous définissons une nouvelle norme de service. » Pour Jim Poole, vice-président en charge du développement de l’écosystème chez Equinix, « cette collaboration entre Colt et Equinix permet une complémentarité dans l’écosystème Cloud ». Une complémentarité qui devrait se multiplier au fil d’accord similaires entre opérateurs de réseau et datacenters. En attendant, Colt et Equinix marquent des points.

Lire également

Christophe Cavazza, Colt : « Réseau on demand et management plus humain »

La Berlinale déroule le tapis rouge pour le numérique et le SDN

Régis Castagné, Equinix : «Le datacenter est aujourd’hui un hub »