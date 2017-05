Les Compute Card d’Intel s’apprêtent à envahir les appareils du quotidien

Présentée en début d’année dans le cadre du CES, la gamme Compute Card d’Intel devrait faire ses débuts courant août chez plusieurs constructeurs. Et ce, avec des usages très variés.

Foxconn proposera des mini PC pourvus de ces cartes ; LG Display les intégrera à certains de ses écrans, afin de les transformer en PC tout-en-un ; Sharp en fera la base de ses solutions d’affichage ; Contec les utilisera en milieu industriel, Mo-Bits pour des tablettes, etc. Dell, HP et Lenovo sont aussi sur la brèche, mais n’ont pas encore de produits à montrer, explique Intel.

L’offre Compute Card propose dans un format de 9,5 x 5,5 x 0,5 cm tout le nécessaire pour créer un PC : processeur, mémoire, stockage et connectivité sans-fil. Le tout avec un form factor standard, ce qui permettra d’upgrader le terminal via un simple remplacement de la carte par un modèle plus moderne.

Une gamme complète…

Quatre Compute Card sont aujourd’hui proposées par Intel :

CD1C64GK : Celeron N3450 (4 cœurs, 4 threads, 1,1/2,1 GHz), 4 Go de RAM, 64 Go d’eMMC ;

: Celeron N3450 (4 cœurs, 4 threads, 1,1/2,1 GHz), 4 Go de RAM, 64 Go d’eMMC ; CD1P64GK : Pentium N4200 (4 cœurs, 4 threads, 1,1/2,5 GHz), 4 Go de RAM, 64 Go d’eMMC ;

: Pentium N4200 (4 cœurs, 4 threads, 1,1/2,5 GHz), 4 Go de RAM, 64 Go d’eMMC ; CD1M3128MK : Core m3-7Y30 (2 cœurs, 4 threads, 1/2,6 GHz), 4 Go de RAM, 128 Go de SSD ;

: Core m3-7Y30 (2 cœurs, 4 threads, 1/2,6 GHz), 4 Go de RAM, 128 Go de SSD ; CD1IV128MK : Core i5-7Y57 (2 cœurs, 4 threads, 1,2/3,3 GHz), 4 Go de RAM, 128 Go de SSD.

Des offres certes peu performantes, mais pourvues de processeurs consommant moins de 5 W, et donc bien adaptées aux conditions difficiles et à un refroidissement passif.

