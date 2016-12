Cyanogen Inc. saborde le projet Open Source CyanogenMod

« Dans le cadre de la consolidation en cours de Cyanogen, tous les services et les compilations journalières soutenues par Cyanogen seront supprimés au plus tard le 31/12/2016. Le projet Open Source et le code source resteront disponibles pour tous ceux qui veulent construire CyanogenMod individuellement, » pouvons-nous lire sur le blog de la société.

Le dérivé d’Android CyanogenMod, privé du support et des ressources de la société, peut aujourd’hui être considéré comme mort. L’éditeur, dont le management actuel l’a mené à cette décision pour le moins regrettable, se coupe toute possibilité de revenir dans la course.

Steve Kondik – créateur du projet (et ex CTO de Cyanogen Inc.) – semble avoir perdu tout espoir de retour à la normale et indique laconiquement sur Twitter : « Merci pour tout votre soutien pendant cette difficile période. Il est temps pour la prochaine aventure. :) »

Lineage reprend le flambeau

La communauté CyanogenMod a rapidement annoncé un fork du projet. Un message qu’il sera difficile de consulter, puisque le site de CyanogenMod semble être hors ligne depuis peu. Simple panne ou sabotage impardonnable de la part de Cyanogen Inc. ? Nous ne sommes pourtant pas encore le 31.

Un nouvel OS mobile sera proposé au public : Lineage. « C’est plus qu’un nouveau nom, explique l’équipe en charge de CyanogenMod. Ce fork reviendra aux racines de l’effort communautaire qui définissait CyanogenMod, tout en maintenant la qualité et la fiabilité professionnelles à laquelle vous vous attendez maintenant. »

À lire aussi :

Nouvelle réduction de voilure pour Cyanogen Inc.

Cyanogen Inc. écarte ses fondateurs et se rapproche d’Android

Première release pour CyanogenMod 13, le clone d’Android 6.0