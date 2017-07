Dassault Systèmes boosté par Boeing, mais freiné par l’Euro

Dassault Systèmes présente des résultats financiers solides sur le second trimestre 2017. Son chiffre d’affaires se fixe à 806,4 millions d’euros ; +4 % sur un an. Une activité boostée par le logiciel (+7 %), en particulier les ventes de nouvelles licences (+8 %). Le chiffre d’affaires relatif à Solidworks bondit de 14 %.

Le bénéfice net par action en données corrigées, valeur de référence des marchés, progresse de 9 % sur un an à 62 cents d’euro. Tous les indicateurs sont donc dans le vert pour l’éditeur.

Un contrat majeur signé avec Boeing

« Au deuxième trimestre, nous avons conclu avec Boeing un nouveau partenariat stratégique, qui couvre ses divisions Aviation commerciale, Défense et Espace, explique Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes. Il prévoit l’adoption de notre plateforme 3DExperience pour la gestion de ses opérations de production et de PLM, ainsi que l’extension de l’utilisation de nos logiciels pour la conception, la simulation et la fabrication numérique. » Ce contrat représente pas moins d’un milliard de dollars (857 millions d’euros), selon Le Figaro. Il engage l’avionneur américain « sur trente ans, par tranches de dix ans renouvelables ».

De quoi booster significativement les résultats de la société dans les années à venir. Sur 2017, Dassault Systèmes compte accroitre son chiffre d’affaires de 6 à 7 %. Un objectif confirmé, mais avec un petit bémol : le renforcement de l’euro face aux autres monnaies devrait diminuer le CA de la société sur l’année d’environ 50 millions d’euros. Il devrait toutefois tout de même s’établir à plus de 3,24 milliards d’euros.

