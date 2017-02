La DebConf16 de Cape Town (Afrique du Sud) se tient cette semaine. L’occasion d’en découvrir un peu plus sur l’évolution de l’OS Debian. À commencer par le nom de la future version de ce système d’exploitation.

Debian 9 « Stretch » est programmé pour 2017. Une offre qui devrait adopter un noyau Linux 4.10 LTS. Elle sera suivie par Debian 10 « Bullseye », un OS prévu pour 2019. Un nom de code encore et toujours tiré des personnages de Toy Story, Bullseye étant le nom du cheval de cette série de films d’animation.

Cette année, les membres du projet Debian fêtent les 20 ans de la sortie de la première version stable de leur OS. Une solution qui se veut universelle. Adaptée à de nombreuses architectures processeur (x86 32 et 64 bits, ARM, MIPS, PowerPC, Power et System z), elle ne se limite par au seul noyau Linux, puisque des offres disposant de kernels FreeBSD et GNU/Hurd sont aussi proposées.

L’Hydre des systèmes d’exploitation

Debian est également à l’origine de nombreux dérivés, dont le célèbre OS Ubuntu, ce qui lui vaut le nom de métadistribution, puisque l’un de ses usages est la création d’autres systèmes d’exploitation. Enfin, la cible de Debian se veut particulièrement large : desktop, serveurs, terminaux mobiles et électronique embarquée.

Si Debian GNU/Linux, la branche principale du projet, est souvent critiquée pour son manque de modernité, il convient de signaler que trois dérivés sont accessibles : stable, très conservateur ; testing, plus moderne ; unstable, proche du mode rolling release. Le tout associé à des dépôts logiciels avancés, permettant de disposer de logiciels plus récents.

