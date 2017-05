Dell-EMC : PowerEdge 14G, les serveurs automatisés pour la performance

La grande messe annuelle de Dell-EMC a débuté à Las Vegas et livre son flot d’annonces produits. Le constructeur a dévoilé ainsi la dernière itération de sa gamme de serveurs PowerEdge. La version 14 doit servir de « socle » pour les datacenters modernes, expliquent les responsables de Dell-EMC. Pour eux, le datacenter actuel n’est pas suffisamment agile pour les exigences de la transformation numérique des entreprises. Il réclame plus d’automatisation et plus de performances pour répondre aux requêtes des métiers.

Dans cette optique-là, les PowerEdge 14G s’orientent résolument vers ces deux antiennes. Sur la performance, Dell-EMC fait confiance à la célérité des derniers processeurs Xeon d’Intel. Basées sur la micro-architecture Skylake, les puces serveurs du fondeur ont été annoncées la semaine dernière en relookant sa gamme sous la déclinaison Platinium, Gold, Silver et Bronze, en fonction du nombre de sockets. Les utilisateurs pourront ajouter des options à ces puces comme le FPGA ou l’intégration des SSD Optane. Pour épauler les processeurs Intel, les serveurs Dell EMC pourront compter sur la vélocité et la faible latence de la mémoire NVMe (Non volatile Memory Express), 19 fois plus efficace que la génération précédente.

Automatisation et sécurité

Sur l’aspect automatisation, la fonction One Click BIOS permet de déployer rapidement des applications gourmandes en ressources. La vitesse est également au programme avec l’outil Quick Sync capable de configurer et surveiller les serveurs depuis un terminal mobile (iOS et Android). Pour une gestion plus fine et plus large, Les administrateurs se tourneront vers la dernière version d’iDRAC, le contrôleur à distance de la firme. Elle gagne en efficacité et en résilience grâce à ProSupport Plus avec SupportAssist pour résoudre les pannes.

La sécurité n’est pas oubliée avec des fonctionnalités dédiées comme SecureBoot, la capacité de BIOS Recovery et de signature du firmware. Dell-EMC assure aussi avoir renforcé la possibilité d’effacer du contenu sensible. Avec System Erase, il sera possible de supprimer des données y compris sur les disques ou sur la mémoire non volatile.

Avec sa dernière gamme de serveurs, Dell-EMC entend bien grignoter des parts de marché à ses concurrents, au premier rang duquel se trouve HPE. Ce dernier a eu un trou d’air au dernier trimestre en raison d’une réduction du contrat avec Microsoft sur le Cloud.

