Dell EMC se lance dans l’aventure Azure Stack

Comment allier les bénéfices du Cloud public aux exigences de contrôle et de sécurité garanties par le Cloud privé ? Cette synthèse est apportée par le développement des solutions de Cloud hybride. Parmi elles, Microsoft a lancé la plateforme Azure Stack (toujours en version de test) qui a pour objectif de donner aux opérateurs de datacenters la possibilité de créer des infrastructures IaaS ou PaaS similaires au Cloud public Azure. L’offre est basée sur Windows Server qui intègre la virtualisation des serveurs, du SDN (Software Defined Network) et la déduplication des données. Le package comprend également Azure Ressource Manager capable de créer des modèles de déploiement d’infrastructure d’application.

Si cette brique logicielle clé en main s’installe au sein des datacenters des entreprises, les fournisseurs de matériels IT y voient un intérêt de créer et de pousser des équipements ad hoc. Dell EMC vient de sauter le pas en annonçant le lancement de l’offre Cloud for Azure Stack. Un package qui a pour ambition de simplifier l’intégration (standardisation et automatisation) et le déploiement du Cloud hybride pour les responsables IT.

Du PowerEdge et du Dell Networking

Dans son communiqué, Dell EMC reste évasif sur les configurations matérielles proposées. La firme indique juste qu’il faudra compter sur deux systèmes composés de serveurs Power Edge et sur la brique réseau de Dell Networking. Ils sont déjà proposés en pré-commande et seront disponibles au second semestre. Ils respectent les spécifications délivrées par Microsoft pour supporter Azure Stack (double socket avec 12 cœurs mininum, 96 Go de RAM, Windows Server 2012 R2, Hyper-V, etc.). Dell EMC devrait en dire un peu plus à l’occasion de sa grand-messe qui se déroule la semaine prochaine à Las Vegas.

La firme rejoint d’autres constructeurs ayant décidé d’accompagner la stratégie Cloud hybride de Microsoft. Cisco, HPE et Lenovo ont déjà annoncé des solutions pour Azure Stack. Tous ont à cœur de s’assurer de l’interopérabilité des ressources entre le Cloud public et le Cloud privé. Dell EMC annonce avoir des éléments de différenciations avec ses concurrents comme la personnalisation des catalogues de service, l’activation du système de gestion des identités et des accès, et apporte plus de monitoring et de métrique à Azure Stack. Nul doute que la concurrence aura des réponses à apporter à Dell EMC dans un proche avenir.

crédit photo : shutterstock