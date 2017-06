Les AMD Ryzen Threadripper et Intel Core i9 promettent de faire des étincelles, avec un nombre de cœurs inédit pour des machines desktop.

De quoi intéresser les bureaux d’études… et les gamers. C’est ce dernier marché que va adresser Dell avec la prochaine génération de son Alienware Area-51. La seule machine signée d’un grand constructeur qui devrait proposer une solution Threadripper en 2017, dévoile PCWorld.

Dell aurait en effet décroché une exclusivité auprès d’AMD lui permettant d’accéder à ce composant en avant-première. Si les autres constructeurs seront privés de Ryzen Threadripper en 2017, ces puces resteront toutefois accessibles à la vente au détail, précise PCWorld.

Des machines AMD à 12 et 16 cœurs

L’Alienware Area-51 sera proposé avec des AMD Ryzen Threadripper comprenant 12 et 16 cœurs. Soit respectivement 24 et 32 threads. Jusqu’à trois cartes graphiques seront proposées sur ces PC extrêmes. Du solide. Bon point, cette gamme de machines sera accessible à la vente dès le 27 juillet.

Le constructeur proposera également des déclinaisons de l’Alienware Area-51 pourvues de processeurs Intel Core i7 et Core i9 à 6, 8 et 10 cœurs. Les puces à 12, 14, 16 et 18 cœurs ne seront toutefois pas proposées dans l’immédiat, car non disponibles chez Intel. Bref, encore une fois cette année, AMD se pose en précurseur et Intel en suiveur.

