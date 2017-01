Télégrammes : Dell un XPS 13 hybride, Golan Telecom vendu ?, Firefox inspiré par Tor, Microsoft attentif aux conducteurs

Dell lance le XPS 13 en version hybride. En avance par rapport au CES, Dell a laissé fuiter sur son site son prochain PC 2 en 1 sur la base du XPS 13. Côté caractéristiques, on retrouve un écran de 13 pouces HDR QHD+ (5,7 millions de pixels). Comme les tablettes Yoga de Lenovo, il adopte les charnières de l’écran pour pivoter à 360°. Sur le plan des processeurs, Dell se met à jour des dernières générations Intel avec la micro-architecture Kaby Lake en Core i5 ou i7. Le XPS 13 peut accueillir jusqu’à 16 Go de mémoire ainsi qu’un SSD pouvant atteindre 1 To de capacité. Annoncé avec une autonomie de 15 heures, il faudra débourser 1000 euros pour l’acquérir.

Golan Telecom enfin vendu ? L’opérateur israélien dont Xavier Niel détient 30% et fondé par Michael Boukobza (ex DG de Free) vient de trouver preneur selon le site Globes. Mais l’opération est un peu alambiquée. En effet, Cellcom, candidat malheureux au rachat de l’opérateur mobile, vient de prêter de l’argent à Elco Holding, une filiale d’Electra Consumer Products pour racheter Golan Telecom. Un montage financier audacieux, car Cellcom deviendra le propriétaire indirect de l’opérateur mobile après s’être vu refusé un rachat en direct par l’autorité de la concurrence israélienne, début 2016. Le montant de l’opération est évalué à environ 87 millions d’euros. En attendant les autorisations des ministres, du premier ministre et du régulateur.

Firefox inspiré par Tor. Le navigateur Tor est une version optimisée de Firefox pour naviguer de la manière la plus sécurisée possible sur le réseau d’anonymisation éponyme. Mais il va aussi inspirer les développeurs de Mozilla pour protéger toujours plus la vie privée des utilisateurs du navigateur au panda roux. Attendue le 7 mars prochain, la version 52 de Firefox intégrera sous forme d’option une fonctionnalité de Tor Browser. Celle-ci permet d’éviter à un site d’établir une empreinte unique de la machine qui héberge le navigateur à partir de la liste des polices de caractères installées. Ce système d’identification unique permet alors aux sites, et aux régies publicitaires, de mieux pister l’utilisateur. Pour y palier, Tor Browser (et bientôt Firefox) fournit une liste blanche de polices ce qui permet de rendre anonyme l’utilisateur ainsi noyé dans la masse de ses semblables qui font de même. Ou, du moins, de considérablement compliquer son suivi à la trace.

Microsoft Research : smartphone et sécurité routière. Les laboratoires de Microsoft ont développé une nouvelle technologie qui, en mariant un smartphone Android à un scanner OBD-II (une interface standard d’accès aux systèmes de diagnostic embarqués dans les voitures) et au Cloud Azure, permet de détecter les conduites à risque. Dans le dispositif imaginé par les chercheurs, et baptisé HAMS (Harnessing AutoMobiles for Safety), le smartphone sert à engranger des données sur la route et le conducteur (via les caméras), sur le positionnement (par GPS) et sur d’éventuels comportements inhabituels (via les capteurs inertiels). Azure est de son côté chargé de l’analyse de ces données couplées à celles issues des systèmes internes au véhicule. Le système HAMS est encore en développement, Microsoft assure toutefois l’avoir déjà testé avec succès sur une flotte de taxis déployée au sein de son centre de recherche de Bengalore (Inde). Plus de 10 000 km ont déjà été analysés, mais les chercheurs indiquent que la technologie doit encore être perfectionnée.