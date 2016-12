Retour à l’éclaircie hivernale sur le front de l’emploi IT

Le chômage recule lui aussi dans l’informatique, en France. En novembre 2016, Pôle emploi dénombrait 38 100 chômeurs de catégorie A dans les systèmes d’information, alors qu’ils étaient 38 500 en octobre. La baisse se confirme lorsque l’on étend l’analyse à un éventail plus large de métiers IT, de la maintenance au développement. Le total atteint alors 56 200 chômeurs en novembre, contre 56 660 en octobre. La baisse se confirme sur un an (57 740 chômeurs dans l’IT en novembre 2015).

Dans les catégories ABC, qui regroupent les personnes sans emploi et celles ayant exercé une activité réduite, la tendance se vérifie. Dans les métiers IT, 72 520 demandeurs d’emploi (dont 48 800 dans les SI) y étaient inscrits fin novembre, contre 72 670 (49 900 dans les SI) le mois précédent et 72 870 en novembre 2015. Le secteur crée donc encore plus d’emplois qu’il n’en détruit. Mais les offres à l’attention des cadres du secteur ont reculé de 3% sur les 12 derniers mois.

La maintenance informatique recrute

Selon l’Apec, en cumul sur 12 mois (de décembre 2015 à novembre 2016), les offres à l’attention des métiers de l’informatique web et de la DSI sont en repli (de -1% et -2%, respectivement). Et l’informatique de gestion, qui reste la plus importante pourvoyeuse d’offres, recule de 4%. Ce sont la maîtrise d’ouvrage (-7%) et l’informatique industrielle (-15%) qui enregistrent les plus fortes baisses.

En revanche, l’exploitation/maintenance (+16% d’annonces en plus à fin novembre 2016) et, dans une moindre mesure, les systèmes/réseaux/données (+2%), affichent les plus fortes hausses du secteur. Ces profils sont les plus recherchés de recruteurs qui se livrent une guerre des talents.

Lire aussi :

Les pure players de l’Open source recrutent à tout-va

L’informatique crée plus d’emplois qu’elle n’en détruit

Une pénurie de profils dans la tech française… vraiment ?