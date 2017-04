L’écran du Galaxy S8 plébiscité par DisplayMate

L’écran du nouveau smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S8, remporte les suffrages de nombreux spécialistes. Dont le très influent DisplayMate, qui – après des tests poussés – lui attribue sa note maximale.

« Le Galaxy S8 est le premier d’une nouvelle génération de smartphones OLED dotés d’un écran pleine taille. C’est l’affichage le plus innovant et le plus performant que nous ayons jamais testé en laboratoire, ce qui lui permet de gagner le plus haut niveau, A+, de DisplayMate », expliquent les experts du site.

D’une diagonale de 5,8 pouces, l’écran du Galaxy S8 adopte un format original de 18,5:9. Ce qui lui permet d’allier une large surface d’affichage à une largeur mesurée. Sa résolution de 2960 x 1440 points est soulignée par le site. Soit 570 points par pouces.

Un affichage s’adaptant à son environnement

DisplayMate met également en avant l’excellente colorimétrie, jugée parfaite. Ainsi que le taux de contraste et la luminosité de cet écran. La barre des 1000 nits est franchie.

À noter, la possibilité de régler les valeurs de la couleur blanche, afin de s’adapter à tout type de lumière ambiante. Deux capteurs de lumière permettront d’adapter la luminosité de l’écran en temps réel.

Enfin, un mode nuit réduit les niveaux de bleu, afin de faciliter l’endormissement de l’utilisateur.

