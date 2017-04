Edge confirme sa supériorité en mobilité face à Chrome et Firefox

Microsoft, ou l’art d’enfoncer le clou… avec du code. La firme de Redmond livre aujourd’hui une nouvelle vidéo mettant en compétition son navigateur web Edge avec Google Chrome et Mozilla Firefox.

Un premier test est dédié au streaming vidéo. À ce petit jeu, l’ordinateur portable fonctionnant sous Firefox 52 s’est arrêté au bout de 7 heures 4 minutes. Celui pourvu de Chrome 57 a tenu 9 heures 17 minutes. La mouture d’Edge 40 proposée dans Windows 10 Creators Update a pour sa part fonctionné pendant 12 heures 31 minutes. Edge permet donc de regarder des vidéos sur Internet pendant une durée 35 % plus longue que Chrome et 77 % plus étendue que Firefox.

Une offre qui a gagné en fonctionnalités

Certes, la lecture de vidéos n’est pas la seule activité qu’auront les internautes sur la Toile. Elle reste cependant assez courante en situation mobilité. Par exemple dans les transports en commun. Edge profite de décodeurs vidéo très bien optimisés. Et se montre donc ici à son avantage.

Sur d’autres tests, les écarts se réduisent. Lors de l’accès à des pages web classiques, Edge se montre ainsi respectivement 31 % et 44 % plus économe en énergie que Chrome et Firefox. Ce qui n’est pas si mal.

Edge marque une nouvelle fois des points face à la concurrence. Et pas dans le vide cette fois-ci. Précédemment, Edge était reconnu pour ses performances, mais pénalisé par son manque de fonctionnalités. Sous Windows 10 Creators Update, une partie de ces défauts sont maintenant éliminés. La gestion des groupes d’onglets, par exemple, est enfin de la partie.

À lire aussi :

Windows 10, des économies pour les entreprises, vraiment ?

Microsoft va booster Edge au sein de Windows 10 Creators Update

Cortana arrive sur Raspberry Pi 3 avec Windows 10 IoT Core Creators Update

Crédit photo : Void Blatherer via Attribution Engine. Licensed under CC NC