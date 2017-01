En 2016, Windows 10 occupe 25% du marché des OS desktop

Windows 10 n’aura pas tout à fait réussi à franchir le palier du quart de part sur le marché des OS desktop en 2016 à l’échelle mondiale. Selon NetMarketShare, l’outil de NetApplications qui tire ses statistiques à partir d’un échantillon de 160 millions de visiteurs de 40 000 sites partenaires, le système d’exploitation de Microsoft s’arroge 24,36% du marché en décembre. Et poursuit une progression en ralentissement depuis août dernier, date de la fin de la mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 7 et 8.1. Au moins, la part de Windows 10 ne régresse plus comme ce fut le cas en septembre.

La progression, même modeste, de l’OS phare de Redmond se fait aux dépens de Windows 8.1 principalement. Le précédent système mal-aimé, et loupé, voit sa part de marché passer de 8,01% en novembre à 6,90% en décembre. Du coup, Windows 7 en profite aussi pour reprendre du poil de la bête et refranchit les 48% (48,34% précisément) contre 47,17% un mois plus tôt. Et même l’inusable Windows XP reprend des couleurs : 9,07% contre 8,63%. Une tendance amorcée depuis octobre (à 8,27%). Les légers reculs de Linux (2,21% contre 2,31%) et des autres systèmes (principalement MacOS à 9,12% contre 10,16%) suffisent-ils à expliquer ce recours aux vieillissants OS de Microsoft ?

27% chez StatCounter

Une analyse que StatCounter ne partage pas tout à fait. La société qui recueille ses statistiques auprès de 2,5 millions de sites dans le monde, attribue 27,15% du marché au dernier Opus de la firme dirigée par Satya Nadella en décembre. Là aussi en légère hausse mensuelle en regard des 26,2% du mois précédent.

En revanche, StatCounter ne constate pas d’amélioration franche pour Windows 7 avec 40,23% (contre 40,02% en novembre). Et même si Windows XP bénéficie d’un léger regain, avec 5% en décembre (contre 4,92% en novembre), il reste bien en deçà de la part que lui attribue NetMarketShare. Windows 8.1 se maintient pour sa part à 8,43% du marché (8,48% en novembre) auquel on peut ajouter les 2,29% de Windows 8.

La France bonne élève

Sous l’angle régional, la France se montre très bonne élève. Avec 1 PC sur 3 (33,58%) équipé, Windows 10 s’inscrit comme le premier OS national même si sa progression se fait en bas débit (33,26% en novembre et 32,65% en octobre). Windows 7 reste stable à la hausse (29,35% contre 29% en novembre). Windows 8.1 recule à peine (9,23% contre 9,38%) et Windows XP rebondit également mais à des taux là aussi en dessous de ceux annoncés par NetMarketShare (3,02% contre 2,92%).

En septembre dernier, Microsoft se félicitait d’avoir franchit les 400 millions de machines équipées de son nouvel OS. Pour l’heure, l’éditeur se garde aujourd’hui d’annoncer avoir conquis 500 millions de postes informatiques. La question restera de savoir si l’OS dépassera les 50% du marché des OS desktop fin 2017. Rappelons que Satya Nadella ambitionne de conquérir 1 milliard de terminaux sous Windows 10 en 2018. Le support des processeurs ARM devrait l’y aider.

