Ericsson songe à supprimer 25 000 postes

La rentrée sociale va être particulièrement difficile pour Ericsson. Selon le quotidien suédois Dagablet, l’équipementier télécoms pourrait se séparer d’un quart de ses effectifs en dehors de la Suède, soit la suppression de 25 000 postes sur un total de 109 000 salariés.

En juillet dernier, Ericsson avait annoncé de mauvais résultats financiers avec une perte nette de 105 millions d’euros (4ème pertes successives) et un chiffre d’affaires en repli de 8% à 5,6 milliards d’euros. Le PDG Börje Ekholm avait alors indiqué, « nous allons accélérer notre programme de réduction des coûts ». Celui-ci est estimé à 10 milliards de couronnes (environ 1 milliard d’euros) par an jusqu’en 2018. Les économies devraient toucher les coûts généraux et les prestations de services. Par contre, le programme ne devrait pas avoir d’impact sur les coûts liés à la recherche et au développement.

La branche média en suspens

Selon le quotidien suédois, il y a une incertitude concernant la branche média d’Ericsson, qui fait actuellement l’objet d’une réévaluation et est considérée par les analystes comme un actif susceptible d’être vendu. Dans un communiqué, Ericsson a précisé qu’il « n’a pas communiqué sur les filiales ou pays qui pourraient être affectés en particulier. Il est trop tôt pour évoquer des mesures spécifiques ou exclure un quelconque pays ».

Ericsson doit faire face à une concurrence de plus en plus forte de la part des acteurs chinois comme Huawei, mais aussi de Nokia (avec le renfort d’Alacatel-Lucent). Les équipementiers sont face à un marché marqué par la baisse des dépenses des opérateurs télécoms et de faiblesse des marchés émergents. De l’autre côté, l’espoir réside dans la 5G, mais les opérateurs en sont plutôt au stade des expérimentations et non du déploiement massif.

crédit photo © Andrey_Popov – shutterstock